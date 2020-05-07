Пять миллионов просмотров. Финт украинского футболиста стал хитом – видео

Михаил Мудрик (фото - пресс-служба ФК Шахтер)

Финт 19-летнего полузащитника донецкого "Шахтера" и юношеской сборной Украины Михаила Мудрика стал хитом на одном из самых популярных футбольных пабликов в Instagram – 433.

За два дня ролик собрал на 433 почти пять миллионов просмотров. Видео также публикуют крупные спортивные телеканалы, такие как испанская Marca и ESPN Brasil.

На видео футболист останавливает длинную передачу внешней стороной стопы. После этого мяч немного откатывается и начинает быстро вращаться вокруг своей оси.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 433 (@433) 5 Май 2020 в 10:35 PDT

"Смотрел это видео весь день и до сих пор не понимаю, как" - подписали видео авторы паблика.

Аналогичные комментарии пишут и подписчики, некоторые шутят, что "мяч – это на самом деле подкупленный актер".

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