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Экс-футболиста немецкого топ-клуба нашли живым: его считали мертвым четыре года

Экс-футболиста немецкого топ-клуба нашли живым: его считали мертвым четыре года - Фото
Янник Камба (скриншот видео World News, YouTube)
05.05.2020, 12:07

Экс-футболист "Шальке" Янник Камба считался мертвым с 2016 года. Его жена успела получить шестизначную сумму страховки

Бывшего футболиста клуба Бундеслиги "Шальке-04" Янника Камба обнаружили живым в немецком Гельзенкирхене, хотя ранее считалось, что он погиб в автокатастрофе в Конго в 2016 году. Об этом пишет Goal.

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Спортсмен рассказал, что в 2016 году его высадили из машины посреди Конго, забрали документы, деньги и телефон. В 2018 ему удалось вернуться в Германию и получить статус беженца. Сейчас он работает химиком на энергетическом предприятии. Подробности возвращения футболиста неизвестны.

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Бывшая жена футболиста, услышав, что в клубе "Хельс", за который Камба выступал в 2016-м, сообщили о его смерти, обратилась в страховую компанию и получила шестизначную сумму компенсации.

Теперь против женщины расследуют дело о мошенничестве. Прокуроры считают, что супруга экс-футболиста подала в страховую фальшивые документы, хотя она утверждает, что не знала о том, что муж жив.

Камба будет выступать свидетелем по делу.

  • Камба находился в системе "Шальке" с 1991 по 2001 год, выступая за клуб вместе с звездой мирового уровня Мануэлем Нойером. Остальную часть карьеры он провел в командах низших лиг Германии.

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Марк Сировой
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