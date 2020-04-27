Воcходящую звезду американского баскетбола арестовали: его обвиняют в убийстве

Тишон Хайтоуэр (скриншот видео Bulldawg Illustrated, YouTube)

22-летнюю восходящую звезду американского баскетбола Тишона Хайтоуэра арестовали по обвинению в убийстве. Об этом сообщает ESPN.

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Правоохранители обвиняют его в том, что он якобы причастен к массовой перестрелке у жилого комплекса в Стокбридже (Джорджия) и гибели в ней 24-летнего мужчины.

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Всего в рамках дела задержаны пять человек, еще один предполагаемый участник перестрелки находится на свободе.

Университет Тулейн, за который выступал Хайтоуэр, после ареста спортсмена объявил о его исключении из баскетбольной команды.

Хайтоуэр – лучший бомбардир прошлого сезона студенческой команды Tulane Green Wave, которая выступает в студенческой лиге. Он был выставлен на драфт NBA на прошлой неделе.

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