За $1,5 млрд. В Китае начали строить гигантский стадион-лотос - видео проекта

Футбольный клуб Китайской Суперлиги "Гуанчожу Эвергранд" начал строительство крупнейшего в мире футбольного стадиона. Об этом сообщает Sky Sports.

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Арена будет рассчитана на 100 000 обычных мест и 168 VIP-боксов. Большее количество зрителей могут вместить лишь Стадион 1 мая в Пхеньяне, КНДР (114 000), AT&T Stadium в Далласе, США (105 000) и Cricket Ground (100 024) в Мельбурне, Австралия.

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Стоимость проекта – 12 млрд юаней (около $1,5 млрд). Завершить строительство планируют в 2022 году.

"Гуанчжоу Эвергранд" - восьмикратный чемпион Китая, который представляет крупнейший промышленный город страны. Это единственный клуб из КНР, которому удавалось выиграть Азиатскую Лигу чемпионов AFC.

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Видео - Football Addicts Company/YouTube