На пороге дома. В США застрелили бойца MMA

Исайя Чепмен (скриншот видео Rubber City Throwdown, YouTube)

30-летнего бойца MMA Ийсайю Чепмена, который выступал в турнирах Bellator, расстреляли на пороге собственного дома в Акроне, штат Огайо. Об этом сообщает MSN Sports.

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Спортсмена с многочисленными огнестрельными ранениями доставили в больницу. Врачи констатировали смерть Чепмена.

Фанаты бойца начали кампанию по сбору денег для помощи с похоронами. Предполагаемый стрелок находится на свободе на момент написания новости.

Исайя Чепмен начал профессиональную карьеру в смешанных единоборствах в 2012 году. На его счету девять побед (пять досрочных) и четыре поражения.

Последний бой в Bellator провел в октябре прошлого года. Уступил Патрику Миксу.

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