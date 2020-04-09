На пороге дома. В США застрелили бойца MMA

30-летнего бойца MMA Ийсайю Чепмена, который выступал в турнирах Bellator, расстреляли на пороге собственного дома в Акроне, штат Огайо. Об этом сообщает MSN Sports.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Спортсмена с многочисленными огнестрельными ранениями доставили в больницу. Врачи констатировали смерть Чепмена.
Фанаты бойца начали кампанию по сбору денег для помощи с похоронами. Предполагаемый стрелок находится на свободе на момент написания новости.
Читайте также: Нож в сердце. Во Львове убили легенду галицкого рока