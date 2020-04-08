Нож в сердце. Во Львове убили легенду галицкого рока

Вчера ночью во Львове ударом ножа в область сердца убили музыканта Александра Дацюка, фронтмена рок-группы Лесик Band. Об этом сообщает ZAXID.net.
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В областной полиции сообщили, что получили сообщение от свидетеля нападения около 21:00. На месте происшествия задержали 67-летнего мужчину без постоянного места жительства, который совпадал с описанием свидетеля.
Предварительно установлено, что между ним и музыкантом произошел конфликт, который закончился ударом ножом в грудь последнего. Александр Дацюк скончался в больнице около часу ночи. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.
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Дочь музыканта написала в Facebook, что пышных похорон не будет из-за карантина. Соболезнования об утрате выразил и мэр города Андрей Садовый, назвав Дацюка "человеком, который стоял у истоков отдельной субкультуры Львова".
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