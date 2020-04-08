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Нож в сердце. Во Львове убили легенду галицкого рока

Нож в сердце. Во Львове убили легенду галицкого рока - Фото
Александр Лесик Дацюк (фото - Христина Дацюк, Facebook)
08.04.2020, 11:50

Основатель Лесик Band Александр Дацюк умер сегодня ночью в больнице

Вчера ночью во Львове ударом ножа в область сердца убили музыканта Александра Дацюка, фронтмена рок-группы Лесик Band. Об этом сообщает ZAXID.net.

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В областной полиции сообщили, что получили сообщение от свидетеля нападения около 21:00. На месте происшествия задержали 67-летнего мужчину без постоянного места жительства, который совпадал с описанием свидетеля. 

Предварительно установлено, что между ним и музыкантом произошел конфликт, который закончился ударом ножом в грудь последнего. Александр Дацюк скончался в больнице около часу ночи. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.

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Дочь музыканта написала в Facebook, что пышных похорон не будет из-за карантина. Соболезнования об утрате выразил и мэр города Андрей Садовый, назвав Дацюка "человеком, который стоял у истоков отдельной субкультуры Львова".

  • Группа Лесик Band была создана в 1990 году. В творческой карьере нередко пересекались с другой известной львовской группой Брати Гадюкіни.
  • Расцвет популярности Лесик Band пришелся на середину 1990-х. В Zaxid.net отмечают, что хиты "Гуляли", "Співали ящури", "Кошмарний сон", "Рекет", "Весна застою", "Бразілія" часто учили на память и напевали из-за чего их иногда принимали за народные песни.

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Марк Сировой
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