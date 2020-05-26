Футбол. Роналду сыграл в баскетбол ногами – видео

Суперзвезда футбола Криштиану Роналду сыграл на тренировке в баскетбол ногами. Об этом сообщает пресс-служба туринского "Ювентуса", за который выступает португальский форвард.
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Роналду примерно с 10 метров подцепил мяч и забросил его в корзину.
"Легко, как ты любишь, Криштиану", - подписали видео SMM-щики "Ювентуса" в Twitter.
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Видео - пресс-службы ФК "Ювентус", опубликовано на канале ScoreBat Football/YouTube