Футбол. Роналду сыграл в баскетбол ногами – видео

Криштиану Роналду (Фото: EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO)

Суперзвезда футбола Криштиану Роналду сыграл на тренировке в баскетбол ногами. Об этом сообщает пресс-служба туринского "Ювентуса", за который выступает португальский форвард.

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Роналду примерно с 10 метров подцепил мяч и забросил его в корзину.

"Легко, как ты любишь, Криштиану", - подписали видео SMM-щики "Ювентуса" в Twitter.

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В начале мая "Ювентус" возобновил тренировки после почти двухмесячной паузы, которую ввели из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 в Италии.

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Видео - пресс-службы ФК "Ювентус", опубликовано на канале ScoreBat Football/YouTube