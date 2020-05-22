Бокс. Кличко тренирует легендарного Холифилда перед возвращением на ринг – видео

Украинский бывший боксер Владимир Кличко готовит легендарного тяжеловеса Эвандера Холифилда к возвращению на ринг. Об этом сообщил Холифилд в Instagram.
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"Команда Холифилда готовиться к битве", - подписал видео тренировки боксер.
Вместе с Кличко Холифилда готовят боксер Антонио Травер и персональный тренер Энтони Роудс.
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