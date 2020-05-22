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Бокс. Кличко тренирует легендарного Холифилда перед возвращением на ринг – видео

Бокс. Кличко тренирует легендарного Холифилда перед возвращением на ринг – видео - Фото
Владимир Кличко и Эвандер Холифилд (скриншот видео evanderhloyfield, YouTube)
22.05.2020, 11:32

Владимир Кличко и Антонио Травер вошли в тренировочный лагерь, который готовит боксера Эвандера Холифилда к возвращению на ринг

Украинский бывший боксер Владимир Кличко готовит легендарного тяжеловеса Эвандера Холифилда к возвращению на ринг. Об этом сообщил Холифилд в Instagram.

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"Команда Холифилда готовиться к битве", - подписал видео тренировки боксер. 

Вместе с Кличко Холифилда готовят боксер Антонио Травер и персональный тренер Энтони Роудс.

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Team Holyfield preparing for battle @klitschko @antoniotarver @theheavyweightfactory @anthony.rhoades #teamholyfield #comeback #boxing #evanderholyfield

Публикация от Evander Holyfield (@evanderholyfield)

  • В начале месяца Холифилд сообщил, что возвращается на ринг, чтобы провести несколько благотварительных выставочных боев. Его принципиальный соперник Майк Тайсон сообщил о том же. Пока неизвестно, будет ли бой между двумя легендарными бойцами.  

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Марк Сировой
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владимир кличко эвандер холифилд майк тайсон антонио травер
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