Бокс. Кличко тренирует легендарного Холифилда перед возвращением на ринг – видео

Владимир Кличко и Эвандер Холифилд (скриншот видео evanderhloyfield, YouTube)

Украинский бывший боксер Владимир Кличко готовит легендарного тяжеловеса Эвандера Холифилда к возвращению на ринг. Об этом сообщил Холифилд в Instagram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Команда Холифилда готовиться к битве", - подписал видео тренировки боксер.

Вместе с Кличко Холифилда готовят боксер Антонио Травер и персональный тренер Энтони Роудс.

Смотрите также: В США умер экс-рестлер WWE: он спасал сына

В начале месяца Холифилд сообщил , что возвращается на ринг, чтобы провести несколько благотварительных выставочных боев. Его принципиальный соперник Майк Тайсон сообщил о том же. Пока неизвестно, будет ли бой между двумя легендарными бойцами.

Читайте также: Известный украинский баскетболист впал в кому