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Известный украинский баскетболист впал в кому

Известный украинский баскетболист впал в кому - Фото
Сергей Мясоедов (фото - ФБУ)
17.05.2020, 17:45

По предварительной информации, Сергей Мясоедов упал с велосипеда и получил внутричерепную гематому. Сейчас баскетболист находится в коме

Украинский баскетболист Сергей Мясоедов, который известен по участию в Матче Звезд Суперлиги, впал в кому после тяжелой травмы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украина.

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По предварительной информации, спортсмен вчера упал с велосипеда и получил ушиб. Почти сразу же он обратился за медпомощью с жалобой на сильную боль в ключице. В больнице №5 Запорожья Мясоедов потерял сознание и впал в кому – врачи диагностировали внутричерепную гематому головы.

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"Ситуация очень тяжелая. Сегодня в 12:00 была сделана компьютерная томограмма, к счастью, ее анализ показал, что гематома не увеличилась, но состояние очень тяжелое ... Все зависит от ближайших дней", - сказал президент Запорожской федерации баскетбола Валерий Элькинсон.

По его словам, городские власти помогают в процессе медспоровождения спортсмена. Также начат сбор средств на лечение баскетболиста.

  • Сергей Мясоедов - многократный участник и победитель слэм-данк соревнований высокого уровня, он принимал участие в Матче Звезд Суперлиги и других топ-событиях. В Высшей лиге 25-летний форвард выступал за "Запорожье-2", "Инваспорт" из Днепра и запорожский "Металлург".

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Марк Сировой
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