Футбол. В дом звезды сборной Англии ворвались вооруженные люди и напали на него

Деле Алли (фото - ЕРА)

В дом звездного футболиста лондонского "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли ворвались вооруженные грабители. Об этом пишет BBC Sport.

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Двое злоумышленников угрожали спортсмену ножом и несколько раз ударили. Алли и один из мужчин, который находился в доме, получили легкие травмы лица. Грабители украли ювелирные изделия и часы футболиста.

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Спортсмен передал кадры камер видеонаблюдения полиции. Никто из грабителей еще не задержан, расследование продолжается.

Футболист сообщил фанатам в соцсетях, что это был ужасный опыт, но сейчас с ним уже все хорошо. Он выразил благодарность за поддержку.

В марте был ограблен дом одноклубника Алли – бельгийского защитника Яна Вертогена. Он тогда не был дома, поскольку играл в матче Лиги чемпионов.

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