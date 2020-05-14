Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Футбол. В дом звезды сборной Англии ворвались вооруженные люди и напали на него

Футбол. В дом звезды сборной Англии ворвались вооруженные люди и напали на него - Фото
Деле Алли (фото - ЕРА)
14.05.2020, 09:57

Двое неизвестных ограбили дом полузащитника "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли. Они угрожали ножом и нанесли легкие травмы лица футболисту

В дом звездного футболиста лондонского "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли ворвались вооруженные грабители. Об этом пишет BBC Sport.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Двое злоумышленников угрожали спортсмену ножом и несколько раз ударили. Алли и один из мужчин, который находился в доме, получили легкие травмы лица. Грабители украли ювелирные изделия и часы футболиста.

Смотрите также: Пять миллионов просмотров. Финт украинского футболиста стал хитом – видео

Спортсмен передал кадры камер видеонаблюдения полиции. Никто из грабителей еще не задержан, расследование продолжается.

Футболист сообщил фанатам в соцсетях, что это был ужасный опыт, но сейчас с ним уже все хорошо. Он выразил благодарность за поддержку.

  • В марте был ограблен дом одноклубника Алли – бельгийского защитника Яна Вертогена. Он тогда не был дома, поскольку играл в матче Лиги чемпионов.

Читайте также: Футбол. Звезда "Тоттенхэма" отправился служить в армию

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
нападение ограбление сборная Англии Тоттенхэм деле алли
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 