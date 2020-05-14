Футбол. В дом звезды сборной Англии ворвались вооруженные люди и напали на него

В дом звездного футболиста лондонского "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли ворвались вооруженные грабители. Об этом пишет BBC Sport.
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Двое злоумышленников угрожали спортсмену ножом и несколько раз ударили. Алли и один из мужчин, который находился в доме, получили легкие травмы лица. Грабители украли ювелирные изделия и часы футболиста.
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Спортсмен передал кадры камер видеонаблюдения полиции. Никто из грабителей еще не задержан, расследование продолжается.
Футболист сообщил фанатам в соцсетях, что это был ужасный опыт, но сейчас с ним уже все хорошо. Он выразил благодарность за поддержку.
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