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Футбол. Звезда "Тоттенхэма" отправился служить в армию

Футбол. Звезда "Тоттенхэма" отправился служить в армию - Фото
Сон Хен Мин (фото - ЕРА)
20.04.2020, 16:54

Форвард "Тоттенхэма" Сон должен был отслужить в армии Южной Кореи 21 месяц. Однако ему удалось сократить срок, благодаря футбольным достижениям

Лидер лондонского "Тоттенхэма" Сон Хен Мин начал службу в армии Южной Кореи. Об этом пишет The Guardian.

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Сообщается, что 27-летний форвард пробыл две недели на изоляции после возвращения в страну и теперь три недели проведет в корпусе морской пехоты Чеджу.

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В издании отмечают, что по закону Сон до 28 лет должен был отслужить 21 месяц. Однако в 2018 году он в составе сборной Южной Кореи выиграл Азиатские игры, после чего срок сократили.

Отмечается, что во время трехнедельной службы он будет ходить в армейские походы, учиться стрелять и выполнять задачи под воздействием слезоточивого газа.

Возвращение футболиста в Лондон ожидается к середине мая.

  • Сон – основной форвард "Тоттенхэма" и сборной Южной Кореи. В прошлом сезоне он вывел лондонцев в финал Лиги чемпионов и стал самым результативным азиатом в истории турнира.

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Марк Сировой
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