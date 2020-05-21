В США умер экс-рестлер WWE: он спасал сына

Шад Гаспард и его сын (фото - shadbeast13, instagram)

В США, спасая сына, умер рестлер WWE Шад Гаспард. Об этом пишет The Washington Post.

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39-летний Гаспар и его сын Арье плавали в воскресенье днем ​​на пляже Марина-Бич в Венис, штат Калифорния. В один момент их накрыло волной и поток унес их от берега.

Спасатели пытались вытащить обоих, но, это не получалось из-за больших волн и габаритов спортсмена, который весит более 120 кг. Сообщается, что борец сказал им сначала забрать ребенка.

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Спасатели послушали Гаспарда и доставили его сына на берег. Затем они вернулись в океан, чтобы спасти Гаспарда, но не смогли его найти в течение более чем 16 часов. Тело спортсмена выбросило на берег через три дня.

Семья Гаспарда поблагодарила всех, кто участвовал в спасательной операции, и попросила молиться за погибшего. Знаменитый актер и рестлер Дуэйн Скала Джонсон почтил память своего коллеги, написав в Twitter, что тот был великим парнем.

В WWE Гаспар вместе со своим партнером JTG и входил в группу Cry-Time. Он завершил карьеру рестлера в 2010 году, начал сниматься в кино и на телевидении, в том числе в комедии Кевина Харта "Get Hard" 2015 года.

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