Умер актер из фильма "Сумерки": ему было 30 лет

Грегори Тайри Бойс (фото - Instagram актера)

Умер актер Грегори Тайри Бойс, наиболее известный своей ролью Тайлера Кроули в фильме "Сумерки" 2008 года. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

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Бойс и его 27-летняя подруга Натали Адепою были найдены мертвыми на прошлой неделе в их квартире в Лас-Вегасе. Причины смерти пары не установлены.

У умершего актера осталась дочь, а у девушки – сын.

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Мать актера опубликовала в Facebook некролог, написав что, видела сына последний раз в прошлый понедельник и очень скорбит. По ее словам, он планировал открыть кулинарный бизнес по производству куриных крылышек.

В декабре в свой день рождения Бойс написал в Insatgram, что делал много ошибок и не думал, что увидит свои 30 лет.

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