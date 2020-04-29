В Индии умер Иррфан Хан, известный по фильму "Миллионер из трущоб" - BBC

Иррфан Хан (фото - Jagadesh NV/EPA)

Сегодня в индийском госпитале умер известный болливудский актер Иррфан Хан, снявшийся во многих индийских и американских фильмах. В том числе, в оскароносном "Миллионере из трущоб". Об этом сообщает ВВС.

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Хан начинал карьеру с индийских сериалов, а после ролей в "Миллионере из трущоб" и "Мире Юрского периода" стал известен по всему миру. Также он снимался в фильмах "Инферно", "Новый Человек-паук", "Жизнь Пи" и "Ее сердце". В 2013-м его наградили Национальной кинопремией Индии.

В 2018 году актер сообщил, что у него диагностировали рак и больше сниматься в кино он не будет. В 2020-м его госпитализировали в больницу Мумбаи с кишечной инфекцией, где он умер в возрасте 53 лет.

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