Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Праге умер создатель "Тома и Джерри" и "Моряка Папая"

В Праге умер создатель "Тома и Джерри" и "Моряка Папая" - Фото
Кадр из мультсериала "Том и Джерри" (скриншот из видео)
24.04.2020, 17:33

В Чехии скончался американский художник-мультипликатор Джин Дейч

16 апреля в Праге скончался американский художник-мультипликатор Джин Дейч, лауреат "Оскара", работавший над эпизодами популярных мультсериалов "Том и Джерри" и "Моряк Папай". Об этом сообщает АР.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Его чешский издатель Петр Химмель рассказал, что Дейч неожиданно скончался ночью с 16-го на 17 апреля в своей квартире в районе Маленького квартала Праги. Никаких подробностей он не предоставил.

Фильм Дейча "Манро" получил премию Оскар за лучший анимационный короткометражный фильм в 1960 году. Он также дважды был номинирован на одну и ту же награду в 1964 году за "Нудник" и "Как избежать дружбы".

Дейч родился 8 августа 1924 года в Чикаго. Он приехал в Прагу в 1959 году, намереваясь остаться там на 10 дней, но влюбился в свою будущую жену Зденьку и остался в столице Чехословакии навсегда.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Работая из-за железного занавеса, он снял 13 эпизодов "Тома и Джерри", а также некоторые из серии "Моряка Папая".

Дейч запечатлел жизнь в коммунистической Чехословакии, а затем в Чешской Республике после антикоммунистической бархатной революции 1989 года в своих мемуарах "За любовь к Праге".

Читайте также: Съемочную площадку "Властелина колец" и "Хоббита" продали за $20 млн

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
том и джерри Джин Дейч мультипликация
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 