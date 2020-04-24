В Праге умер создатель "Тома и Джерри" и "Моряка Папая"

Кадр из мультсериала "Том и Джерри" (скриншот из видео)

16 апреля в Праге скончался американский художник-мультипликатор Джин Дейч, лауреат "Оскара", работавший над эпизодами популярных мультсериалов "Том и Джерри" и "Моряк Папай". Об этом сообщает АР.

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Его чешский издатель Петр Химмель рассказал, что Дейч неожиданно скончался ночью с 16-го на 17 апреля в своей квартире в районе Маленького квартала Праги. Никаких подробностей он не предоставил.

Фильм Дейча "Манро" получил премию Оскар за лучший анимационный короткометражный фильм в 1960 году. Он также дважды был номинирован на одну и ту же награду в 1964 году за "Нудник" и "Как избежать дружбы".

Дейч родился 8 августа 1924 года в Чикаго. Он приехал в Прагу в 1959 году, намереваясь остаться там на 10 дней, но влюбился в свою будущую жену Зденьку и остался в столице Чехословакии навсегда.

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Работая из-за железного занавеса, он снял 13 эпизодов "Тома и Джерри", а также некоторые из серии "Моряка Папая".

Дейч запечатлел жизнь в коммунистической Чехословакии, а затем в Чешской Республике после антикоммунистической бархатной революции 1989 года в своих мемуарах "За любовь к Праге".

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