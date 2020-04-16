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Съемочную площадку "Властелина колец" и "Хоббита" продали за $20 млн

Съемочную площадку "Властелина колец" и "Хоббита" продали за $20 млн - Фото
Фото: depositphotos.com
16.04.2020, 18:59

Поместье Аркадия, где проходили съемки саги "Властелин колец", было продано коллекционеру за $20 млн

Поместье Аркадия в Новой Зеландии, известное благодаря съемкам "Властелина колец" и "Хоббита", было продано коллекционеру уникальной недвижимости за $20 млн. Об этом сообщает New Zealand Herald.

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Поместье расположено на берегу озера Уакатипу, его площадь занимает 257 га.

В 2018 году Аркадия была выставлена ​​на торги из-за невозможности содержать такую ​​территорию. Поместье интересовало покупателей из Европы и Америки, но законы Новой Зеландии ограничивают возможности иностранцев в покупке недвижимости. Уникальное место досталось новозеландскому покупателю.

Имя коллекционера не афишируют, но представитель агентства недвижимости Бас Смит поделился со СМИ информацией о том, что новый владелец планирует восстановить ферму и усадьбу, чтобы снова сделать ее туристическим объектом. 

Поместье и ферма были построены почти 115 лет назад. Они изначально создавались как небольшой гостиничный комплекс для европейских и американских туристов. 

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Анастасия Тугай
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