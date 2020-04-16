Съемочную площадку "Властелина колец" и "Хоббита" продали за $20 млн

Поместье Аркадия в Новой Зеландии, известное благодаря съемкам "Властелина колец" и "Хоббита", было продано коллекционеру уникальной недвижимости за $20 млн. Об этом сообщает New Zealand Herald.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Поместье расположено на берегу озера Уакатипу, его площадь занимает 257 га.

В 2018 году Аркадия была выставлена ​​на торги из-за невозможности содержать такую ​​территорию. Поместье интересовало покупателей из Европы и Америки, но законы Новой Зеландии ограничивают возможности иностранцев в покупке недвижимости. Уникальное место досталось новозеландскому покупателю.

Имя коллекционера не афишируют, но представитель агентства недвижимости Бас Смит поделился со СМИ информацией о том, что новый владелец планирует восстановить ферму и усадьбу, чтобы снова сделать ее туристическим объектом.

Поместье и ферма были построены почти 115 лет назад. Они изначально создавались как небольшой гостиничный комплекс для европейских и американских туристов.

Читайте также: Дедушка из Британии хотел собрать 1000£ для врачей, но собрал 13£ млн - фото