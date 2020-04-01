Коронавирус. Умер актер из "Звездных войн": он тренировал Дауни и Хемсворта

Эндрю Джек (скриншот видео The Times, YouTube)

Американский актер и голливудский тренер диалекта Эндрю Джек умер в возрасте 76 лет в результате заражения коронавирусом. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на агента актера.

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Сообщается, что Джек скончался в своем плавучем доме на реке Темза в Великобритании. Его супруга не была рядом в последние дни жизни актера, поскольку она находится на карантине в Австралии.

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"Ему поставили диагноз коронавируса два дня назад. Ему не было больно, и он мирно умер, зная, что вся его семья была "с ним", - написала жена.

СПРАВКА. Джек появился в "Звездных войнах: Эпизод VIII - Последний джедай" в роли генерала Эматта, а также в "Соло: История звездных войн" и "Звездные войны: Эпизод VII - Пробуждение силы".



За время работы тренером по диалекту он помог поставить нужный голос для роли многим звездам Голливуда, в частности Роберту Дауни-младшему и Крису Хемсворту.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.

На данный момент COVID-19 заболели 858 765 человек, погибли 42 151 пациентов, выздоровели 178 119 больных.

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