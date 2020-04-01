Коронавирус. Умер актер из "Звездных войн": он тренировал Дауни и Хемсворта

Американский актер и голливудский тренер диалекта Эндрю Джек умер в возрасте 76 лет в результате заражения коронавирусом. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на агента актера.
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Сообщается, что Джек скончался в своем плавучем доме на реке Темза в Великобритании. Его супруга не была рядом в последние дни жизни актера, поскольку она находится на карантине в Австралии.
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"Ему поставили диагноз коронавируса два дня назад. Ему не было больно, и он мирно умер, зная, что вся его семья была "с ним", - написала жена.
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