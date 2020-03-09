Умер актер из "Игры престолов" и "Звездных войн": двукратный номинант на Оскар

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Актер Макс фон Сюдов, который играл в сериале Игра престолов и киноэпоппее Звездные войны, скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщает BBC News.

Фон Сюдов начал свою карьеру в далеком 1949-м и снялся во множестве фильмов. Он дважды был номинирован на премию Оскар: за лучшую мужскую роль (фильм Пелле Завоеватель, 1988) и лучшую мужскую роль второго плана (Жутко громко и запредельно близко, 2011).

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В трех эпизодах сериала Игра престолов он сыграл роль Трехглазого ворона, а в фильме Звездные войны: Пробуждение силы - Лор Сан Текка. Также известен по съемкам в фильмах "Остров проклятых"и "Куда приводят мечты".

Последней картиной актера стал фильм "Курск" 2018-го года.

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