"Что, черт возьми, это было?" Трамп возмущен, что "Паразиты" получили Оскар

Дональд Трамп (Фото: Erik S. Lesser/EPA)

Американской киноакадемии не стоило давать Оскар южнокорейскому фильму "Паразиты", поскольку между Сеулом и Вашингтоном "и так хватает проблем". Так на акции в свою поддержку в штате Колорадо президент США Дональд Трамп отреагировал на вручение киноленте награды, передает CNN.

"Насколько плохими были награды Киноакадемии в этом году, вы видели? И победителем стал ... фильм из Южной Кореи. Что, черт возьми, это все было? У нас достаточно проблем с Южной Кореей в сфере торговли, а они дают им лучший фильм года? Я думал, что это лучший иностранный фильм, а не лучший фильм года", - сказал с трибуны глава Соединенных Штатов.

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Трамп сказал, что не знает, был ли фильм действительно хорош и предложил вернуть в прокат старые американские фильмы: "Унесенные ветром" и "Бульвар Сансет".

В компании-производителе "Паразитов" NEON ответили коротко: "Понятно, он не умеет читать".

Президент США также в негативном ключе высказался о получившем награду актере Брэде Питте, который во время награждения высказался о том, что экс-советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона не заслушали в Сенате по делу об импичменте Трампа, хотя тот мог знать детали, которые ранее не осбуждались.

"Я никогда не был его (Питта, - ред.)большим поклонником. В своем заявлении он пытался строить из себя мудреца", - сказал Трамп.

10 февраля южнокорейский фильм "Паразиты" был признан киноакадемиками лучшим фильмом года, а его создатель Пон Чжун Хо получил Оскар за лучшую режисуру

Брэд Питт получил Оскар за лучшую роль второго плана в фильме "Однажды... в Голливуде". Во время награждения он пошутил: " Они сказали мне, что у меня здесь только 45 секунд, что на 45 секунд больше, чем Сенат дал (на выступление в слушании дела об импичменте Трампа, - ред.) Джону Болтону на этой неделе. Я думаю, что, возможно, Квентин (Тарантино, - ред.) снимает фильм об этом".

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