Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Что, черт возьми, это было?" Трамп возмущен, что "Паразиты" получили Оскар

"Что, черт возьми, это было?" Трамп возмущен, что "Паразиты" получили Оскар - Фото
Дональд Трамп (Фото: Erik S. Lesser/EPA)
21.02.2020, 07:43

Американский президент раскритиковал и вручение Оскара "Паразитам", и выступление актера Брэда Питта во время награждения премией

Американской киноакадемии не стоило давать Оскар южнокорейскому фильму "Паразиты", поскольку между Сеулом и Вашингтоном "и так хватает проблем". Так на акции в свою поддержку в штате Колорадо президент США Дональд Трамп отреагировал на вручение киноленте награды, передает CNN.

"Насколько плохими были награды Киноакадемии в этом году, вы видели? И победителем стал ... фильм из Южной Кореи. Что, черт возьми, это все было? У нас достаточно проблем с Южной Кореей в сфере торговли, а они дают им лучший фильм года? Я думал, что это лучший иностранный фильм, а не лучший фильм года", - сказал с трибуны глава Соединенных Штатов.

Читайте также: "Паразиты" на теле США. Почему Пон Чжун Хо - триумфатор Оскара

Трамп сказал, что не знает, был ли фильм действительно хорош и предложил вернуть в прокат старые американские фильмы: "Унесенные ветром" и "Бульвар Сансет".

В компании-производителе "Паразитов" NEON ответили коротко: "Понятно, он не умеет читать".

Президент США также в негативном ключе высказался о получившем награду актере Брэде Питте, который во время награждения высказался о том, что экс-советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона не заслушали в Сенате по делу об импичменте Трампа, хотя тот мог знать детали, которые ранее не осбуждались.

"Я никогда не был его (Питта, - ред.)большим поклонником. В своем заявлении он пытался строить из себя мудреца", - сказал Трамп.

  • 10 февраля южнокорейский фильм "Паразиты" был признан киноакадемиками лучшим фильмом года, а его создатель Пон Чжун Хо получил Оскар за лучшую режисуру
  • Брэд Питт получил Оскар за лучшую роль второго плана в фильме "Однажды... в Голливуде". Во время награждения он пошутил: "Они сказали мне, что у меня здесь только 45 секунд, что на 45 секунд больше, чем Сенат дал (на выступление в слушании дела об импичменте Трампа, - ред.) Джону Болтону на этой неделе. Я думаю, что, возможно, Квентин (Тарантино, - ред.) снимает фильм об этом".

Читайте также: Хоакин Феникс на Оскаре: Я был мерзавцем и эгоистом - видео

 

Еще по теме
Напишите нам
дональд трамп брэд питт оскар Пон Чжун Хо паразиты
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 