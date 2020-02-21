"Что, черт возьми, это было?" Трамп возмущен, что "Паразиты" получили Оскар

Американской киноакадемии не стоило давать Оскар южнокорейскому фильму "Паразиты", поскольку между Сеулом и Вашингтоном "и так хватает проблем". Так на акции в свою поддержку в штате Колорадо президент США Дональд Трамп отреагировал на вручение киноленте награды, передает CNN.
"Насколько плохими были награды Киноакадемии в этом году, вы видели? И победителем стал ... фильм из Южной Кореи. Что, черт возьми, это все было? У нас достаточно проблем с Южной Кореей в сфере торговли, а они дают им лучший фильм года? Я думал, что это лучший иностранный фильм, а не лучший фильм года", - сказал с трибуны глава Соединенных Штатов.
Читайте также: "Паразиты" на теле США. Почему Пон Чжун Хо - триумфатор Оскара
Трамп сказал, что не знает, был ли фильм действительно хорош и предложил вернуть в прокат старые американские фильмы: "Унесенные ветром" и "Бульвар Сансет".
В компании-производителе "Паразитов" NEON ответили коротко: "Понятно, он не умеет читать".
Президент США также в негативном ключе высказался о получившем награду актере Брэде Питте, который во время награждения высказался о том, что экс-советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона не заслушали в Сенате по делу об импичменте Трампа, хотя тот мог знать детали, которые ранее не осбуждались.
"Я никогда не был его (Питта, - ред.)большим поклонником. В своем заявлении он пытался строить из себя мудреца", - сказал Трамп.
Читайте также: Хоакин Феникс на Оскаре: Я был мерзавцем и эгоистом - видео