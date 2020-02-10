Церемония Оскар. Все номинации и победители: список (обновляется)

Фото: EPA

В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе в кинотеатре Dolby проходит 92-я церемония вручения премии Американской киноакадемии. Награды вручают в 24-х категориях.



Общая статистика по номинациям: "Джокер" – 11 номинаций; "Ирландец", "1917" и "Однажды в Голливуде" – по 10; "Кролик Джоджо", "Брачная история" , "Маленькие женщины" и "Паразиты" – по шесть; "Ford против Ferrari" – четыре; "Скандал", "Звездные войны": Скайуокер. Восход" и "Два Папы" – по три; "Гарриет" , "Страна меда", "Джуди", "Боль и слава" и "История игрушек 4" – по две.

Все номинации и победители: список (обновляется)

Лучший актер второго плана – Брэд Питт

Лучший анимационный фильм – "История игрушек 4"

Лучший короткометражный анимационный фильм – "Любовь к волосам"/Hair Love

Лучший оригинальный сценарий – "Паразиты", Пон Джун-хо

Лучший адаптированный сценарий – "Кролик Джоджо", Тайка Вайтити

Лучший короткометражный фильм – "Окно напротив"

Лучший дизайн костюмов – "Маленькие женщины"

Лучший документальный фильм – "Американская фабрика"

Лучший короткометражный документальный фильм – "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)"

Лучшая актриса второго плана

Лучший художник-постановщик

Лучший монтаж звука

Лучшее сведение звука

Лучший монтаж

Лучшие визуальные эффекты

Лучший грим и прически

Лучший иностранный фильм

Лучшая песня

Лучший оператор

Лучший композитор

Лучший короткометражный игровой фильм

Лучший режиссер

Лучший актер

Лучшая актриса

Лучший фильм