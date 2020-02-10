Церемония Оскар. Все номинации и победители: список (обновляется)

В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе в кинотеатре Dolby проходит 92-я церемония вручения премии Американской киноакадемии. Награды вручают в 24-х категориях.
Общая статистика по номинациям: "Джокер" – 11 номинаций; "Ирландец", "1917" и "Однажды в Голливуде" – по 10; "Кролик Джоджо", "Брачная история" , "Маленькие женщины" и "Паразиты" – по шесть; "Ford против Ferrari" – четыре; "Скандал", "Звездные войны": Скайуокер. Восход" и "Два Папы" – по три; "Гарриет" , "Страна меда", "Джуди", "Боль и слава" и "История игрушек 4" – по две.
Все номинации и победители: список (обновляется)
Лучший актер второго плана – Брэд Питт
Лучший анимационный фильм – "История игрушек 4"
Лучший короткометражный анимационный фильм – "Любовь к волосам"/Hair Love
Лучший оригинальный сценарий – "Паразиты", Пон Джун-хо
Лучший адаптированный сценарий – "Кролик Джоджо", Тайка Вайтити
Лучший короткометражный фильм – "Окно напротив"
Лучший дизайн костюмов – "Маленькие женщины"
Лучший документальный фильм – "Американская фабрика"
Лучший короткометражный документальный фильм – "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)"
Лучшая актриса второго плана
Лучший художник-постановщик
Лучший монтаж звука
Лучшее сведение звука
Лучший монтаж
Лучшие визуальные эффекты
Лучший грим и прически
Лучший иностранный фильм
Лучшая песня
Лучший оператор
Лучший композитор
Лучший короткометражный игровой фильм
Лучший режиссер
Лучший актер
Лучшая актриса
Лучший фильм