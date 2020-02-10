Хоакин Феникс на Оскаре: Я был мерзавцем и эгоистом - видео

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Актер в своей речи на вручении Оскара сказал о главной возможности, которую дает сегодня кино - говорить за тех, кто лишен голоса

Американский актер Хоакин Феникс произнес трогательную эмоциональную речь на вручении кинопремии Оскар, где он получил приз ла лучшую роль в фильме "Джокер".

Феникс выразил благодарность за награду, сказав, что кино подарило ему "очень необычную жизнь".

Далее расшифровка всей речи актера.

"Но я думаю, что самый большой дар, который мне преподнесло кино, и многим в этом зале - это возможность говорить за тех, кто лишен голоса. Я думал о некоторых проблемах, с которыми мы все сталкиваемся.

Порой мы думаем, что отстаиваем разные взгляды. Но я вижу общность. Я думаю, говорим ли мы о гендерном неравенстве или расизме или о правах ЛГБТ, правах коренных народов или правах животных, мы говорим о борьбе с несправедливостью.

Мы говорим о борьбе против убежденности в том, что одна нация, один народ, одна раса, один гендер, один вид имеют право безнаказанно доминировать, использовать и контролировать другие.

Я думаю, что мы стали очень оторванными от мира природы. Многие из нас виновны в эгоцентрическом видении мира, мы считаем, что мы являемся центром вселенной. Мы идем в мир природы и грабим его ресурсы. Мы наделили себя правом искусственно осеменять корову и отбирать у нее ребенка, даже несмотря на то, что ее отчаянный плач так легко узнаваем. Затем мы берем ее молоко, предназначенное для ее теленка, и добавляем его в наш кофе и наши хлопья.

Мы боимся идеи личных изменений, потому что мы думаем, что должны пожертвовать чем-то, отказаться от чего-то. Но люди настолько креативны и изобретательны, и мы можем создавать, развивать и внедрять системы изменений, которые приносят пользу всем живым существам и окружающей среде.

Я был мерзавцем всю свою жизнь, я был эгоистом. Иногда я был жестоким, со мной было тяжело работать, и я благодарен, что многие из вас в этой комнате дали мне второй шанс. Я думаю, что лучшее наше проявление - это когда мы поддерживаем друг друга. Не когда мы упрекаем друг друга за наши прошлые ошибки, но когда мы помогаем друг другу расти. Когда мы обучаем друг друга; когда мы ведем друг друга к исправлению. Это лучшее, что есть в людях.

Актер процитировал своего брата, Ривера Феникса, который умер от передозировки наркотиками в 1993 году в возрасте 23 лет. Он был культовым актером для молодежи начала 90-х.

"Когда ему было 17 лет, мой брат написал этот текст. Он написал: "Беги к спасению с любовью, а мир последует за тобой", - завершил свою речь Феникс.

Как известно, Хоакин Феникс вегетарианец, он активно поддерживает зоозащитное и экологическое движения. 

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Теги: Джокер, кино, оскар, Хоакин Феникс
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