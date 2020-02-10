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Хоакин Феникс получил Оскара как лучший актер за "Джокера"

Хоакин Феникс получил Оскара как лучший актер за "Джокера" - Фото
Хоакин Феникс (Фото: EPA)
10.02.2020, 06:20

"Джокера" – самый успешный фильм с рейтингом R в истории

Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в фильме "Джокер", получил Оскара в категории лучший актер.

Фильм "Джокер" также взял Оскара в номинации лучший композитор – награду получила Хильдур Гуднадоттир.

"Джокер" - по духу не совсем комикс, в нем от вселенной DC осталось только имя главного героя. Его фильм не похож ни на какой другой в жанре комиксов. Именно это подкупило Феникса.

Несмотря на серьезность и мрачность "Джокера" по сравнению с другими фильмами в жанре, он стал явлением. Это самый успешный фильм с рейтингом R в истории.

Читайте также: Фильм месяца. "Джокер": вариант трансформации за болевым порогом

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