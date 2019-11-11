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Кино. "Джокер" стал самым кассовым фильмом снятым по комиксу

Кино. "Джокер" стал самым кассовым фильмом снятым по комиксу - Фото
Кадр из фильма Джокер (Скриншот: Warner Bros. Pictures/Youtube)
11.11.2019, 10:23

Фильм собрал в прокате примерно $957 млн и в 15,3 раза превысил собственный бюджет

"Джокер" режиссера Тодда Филлипса стал самым кассовым фильмом снятым по мотивам комиксов. Об этом сообщает Forbes

Фильм собрал в прокате примерно $957 млн и в 15,3 раза превысил собственный бюджет.

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"Джокер" заработал больше, чем "Маска" с Джимом Керри в главной роли, которая являлась самым прибыльным кинокомиксом последние 25 лет. Также он стал более кассовой лентой, чем "Веном", который заработал $854 млн с затратами в $90 млн. 

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Джокер Хоакин Феникс Тодд Филлипс
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