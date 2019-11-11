Кино. "Джокер" стал самым кассовым фильмом снятым по комиксу

Кадр из фильма Джокер (Скриншот: Warner Bros. Pictures/Youtube)

"Джокер" режиссера Тодда Филлипса стал самым кассовым фильмом снятым по мотивам комиксов. Об этом сообщает Forbes.

Фильм собрал в прокате примерно $957 млн и в 15,3 раза превысил собственный бюджет.

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"Джокер" заработал больше, чем "Маска" с Джимом Керри в главной роли, которая являлась самым прибыльным кинокомиксом последние 25 лет. Также он стал более кассовой лентой, чем "Веном", который заработал $854 млн с затратами в $90 млн.

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