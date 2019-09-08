Кто получил главную награду Венецианского кинофестиваля: фото

Тодд Филлипс и Хоакин Феникс (фото - EPA)

Фильм "Джокер" американского режиссера Тодда Филлипса получил "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщается на сайте биеннале.



Картина победила в главной номинации "Лучший фильм".

Тодд Филлипс и Хоакин Феникс (фото - EPA)

Церемония закрытия фестиваля прошла в субботу, 7 сентября.

По сюжету, неприметный и не самый удачливый комик Артур Флек возвращается в Готэм-Сити, где планирует ухаживать за стареющей матерью и немного отдохнуть от карьеры перед очередным рывком. В его прошлом скрыт секрет, связанный с богатейшей семьей города. Фильм о том, как Флек превращается в преступника Джокера.

Главную роль исполнил Хоакин Феникс ("Гладиатор", "Знаки", "Отель Руанда"), также в картине снялся и легендарный Роберт Де Ниро.

Фильм сняли кинокомпании Warner Bros., DC Entertainment и Village Roadshow Pictures. Премьера в Украине состоится 3 октября 2019 года.