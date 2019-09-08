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Кто получил главную награду Венецианского кинофестиваля: фото

Кто получил главную награду Венецианского кинофестиваля: фото - Фото
Тодд Филлипс и Хоакин Феникс (фото - EPA)
08.09.2019, 08:28

Главный приз Венецианского кинофестиваля получил "Джокер"

Фильм "Джокер" американского режиссера Тодда Филлипса получил "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщается на сайте биеннале.

Картина победила в главной номинации "Лучший фильм". 

Тодд Филлипс и Хоакин Феникс (фото - EPA)

Церемония закрытия фестиваля прошла в субботу, 7 сентября.

По сюжету, неприметный и не самый удачливый комик Артур Флек возвращается в Готэм-Сити, где планирует ухаживать за стареющей матерью и немного отдохнуть от карьеры перед очередным рывком. В его прошлом скрыт секрет, связанный с богатейшей семьей города. Фильм о том, как Флек превращается в преступника Джокера.

Главную роль исполнил Хоакин Феникс ("Гладиатор", "Знаки", "Отель Руанда"), также в картине снялся и легендарный Роберт Де Ниро.

Фильм сняли кинокомпании Warner Bros., DC Entertainment и Village Roadshow Pictures. Премьера в Украине состоится 3 октября 2019 года.

  • 29 августа в сеть выложили окончательный трейлер предстоящего фантастического криминального триллера-драмы "Джокер".

 

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Венецианский кинофестиваль Хоакин Феникс Тодд Филлипс фото
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