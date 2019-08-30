"Why so serious?" Появился финальный трейлер "Джокера" - видео

Вчера, 29 августа, в сеть выложили окончательный трейлер предстоящего фантастического криминального триллера-драмы "Джокер" режиссера Тодда Филлипса, в котором зрителям покажут историю происхождения суперзлодея-шутника Джокера.

Этот фильм, утверждают его создатели, никак не связан с другими киноисториями по комиксам DC.

По сюжету, неприметный и не самый удачливый комик Артур Флек возвращается в Готэм-Сити, где планирует ухаживать за стареющей матерью и немного отдохнуть от карьеры перед очередным рывком. В его прошлом скрыт секрет, связанный с богатейшей семьей города. Фильм о том, как Флек превращается в преступника Джокера.

Главную роль исполнил Хоакин Феникс ("Гладиатор", "Знаки", "Отель Руанда"), также в картине снялся и легендарный Роберт Де Ниро.

Фильм сняли кинокомпании Warner Bros., DC Entertainment и Village Roadshow Pictures. Премьера в Украине состоится 3 октября 2019 года.

Позавчера вышел яркий бикини-тизер к "папскому" сериалу - с Джудом Лоу на пляже в белоснежных плавках среди отдыхающих девушек.

Видео: Warner Bros. Pictures