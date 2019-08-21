"Что-то пошло не так": новый трейлер "К звездам" с Питтом - видео

Кинокомпания 20th Century Fox представила очередной трейлер фантастического фильма "К звездам" (Ad Astra) с Брэдом Питтом в главной роли, который снимает режиссер "Затерянного города Z" Джеймс Грэй. Трейлер опубликован на официальном YouTube-канале студии.
По сюжету, астронавт Рой МакБрайд (Брэд Питт) путешествует у внешних границ Солнечной системы, чтобы найти своего пропавшего отца и разгадать тайну странного излучения, которое угрожает выживанию Земли. Его путешествие раскроет секреты, которые бросают вызов природе человеческого существования и месту человечества в космосе.
В ролях: Брэд Питт, Томми Ли Джонс, Рут Негга, Лив Тайлер и Дональд Сазерленд.
Премьера фильма состоится 20 сентября.
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