"Что-то пошло не так": новый трейлер "К звездам" с Питтом - видео

Кинокомпания 20th Century Fox представила очередной трейлер фантастического фильма "К звездам" (Ad Astra) с Брэдом Питтом в главной роли, который снимает режиссер "Затерянного города Z" Джеймс Грэй. Трейлер опубликован на официальном YouTube-канале студии.

По сюжету, астронавт Рой МакБрайд (Брэд Питт) путешествует у внешних границ Солнечной системы, чтобы найти своего пропавшего отца и разгадать тайну странного излучения, которое угрожает выживанию Земли. Его путешествие раскроет секреты, которые бросают вызов природе человеческого существования и месту человечества в космосе.

В ролях: Брэд Питт, Томми Ли Джонс, Рут Негга, Лив Тайлер и Дональд Сазерленд.

Премьера фильма состоится 20 сентября.

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Вчера продюсеры нового, 25-го фильма о Джеймсе Бонде сообщили, как он будет называться, и опубликовали короткий презентационный ролик.

Сегодня студия Warner Bros. анонсировала создание четвертого фильма культовой сайфай-нуар-франшизы "Матрица" . Назвали режиссера, актеров главных ролей, дату начала съемок.

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