Стало известно название нового фильма о Джеймсе Бонде: видео

Продюсеры нового фильма о Джеймсе Бонде сообщили, что он будет называться "Не время умирать" (No Time To Die). Об этом сообщается в Twitter картины.

Премьера очередного, 25-го фильма "бондианы" состоится весной 2020 года - 3 апреля в Великобритании и 8 апреля в США.

Daniel Craig returns as James Bond, 007 in… NO TIME TO DIE. Out in the UK on 3 April 2020 and 8 April 2020 in the US. #Bond25 #NoTimeToDie pic.twitter.com/qxYEnMhk2s