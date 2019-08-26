Звездные войны. Опубликован трейлер девятой части саги: видео

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Трейлер наполовину состоит из сцен старых картин эпопеи

Студия Disney в рамках презентации D23 Expo показала новый трейлер "Звездных войн IX" (Star Wars: The Rise Of Skywalker, "Звездные войны: Скайуокер. Восход"). Видео опубликовано на странице Star Wars в YouTube.

Трейлер наполовину состоит из сцен старых картин эпопеи, но во второй его половине есть несколько кадров нового фильма.

В частности, показан фрагмент поединка на световых мечах между Рэй и Кайло Реном, темная сторона последнего джедая и сотни звездных разрушителей.

Картина должна выйти на экраны 19 декабря 2019 года.

  • Премьера первого фильма новой трилогии "Звездных войн" состоится в декабре 2022 года. Следующие части саги будут выходить с интервалом два года - в 2024-м и 2026-м соответственно.

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Теги: звездные войны, кино, трейлер
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