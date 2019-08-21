Кино. "Рэмбо 5: Последняя кровь" - новый трейлер

Кинокомпания Lionsgate Movies опубликовала на YouTube новый трейлер легендарной франшизы - "Рэмбо 5: Последняя кровь".

Фильм рассказывает о ветеране войны Джоне Рэмбо, который переехал в Аризону, где старается вести спокойную жизнь на ранчо своего отца, занимаясь обучением лошадей, но оправиться от тяжелого прошлого ему не дает посттравматическое стрессовое расстройство. Из-за этого свободное время он проводит в баре.

Рэмбо поддерживает отношения с подругой Марией, помогающей ему с уходом за домом. Ветеран войны сроднился и с ее дочерью - Габриэлой, росшей на его глазах и о которой он заботился всю жизнь.

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Неожиданно Мария сообщает Рэмбо о том, что Габриэла исчезла без вести после того, как отправилась в Мексику на поиски отца.

Мария просит главного героя о помощи и он решает найти девушку. Прибыв в Мексику, Рэмбо объединяется с журналисткой по имени Кармен, у которой пропала сводная сестра, и сталкивается с жесткой преступной группировкой, занимающейся сексуальным рабством и торговлей людьми.

Главный герой использует весь свой опыт, чтобы остановить лидеров криминального синдиката и положить конец их незаконной деятельности.

Рэмбо сыграл, конечно же, Сильвестр Сталлоне. Он превосходно ездит верхом на лошади, а также обращается с луком и стрелами.

Фильм находился в разработке с 2008 года. Сталлоне сам написал окончательный сюжет пятой части.

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