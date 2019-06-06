Брэд Питт в космическом боевике: появился трейлер фильма - видео

Вышел первый трейлер к предстоящему бразильско-американскому фантастическому фильму Джеймса Грея "К звездам" (Ad Аstra), где главные роли сыграли голливудские звезды Брэд Питт и Томми Ли Джонс.

По сюжету, военный-астронавт Рой Макбрайд (Питт) отправляется в глубокий космос, чтобы найти своего отца-ученого, который пропал в миссии по поиску внеземной жизни 20 лет назад.

Выход в украинский прокат запланирован на 19 сентября - на день раньше американской премьеры.

Ранее вышел тизер продолжения культовых "Терминаторов" Кэмерона (видео), а также трейлер "Рэмбо: Последняя кровь", где Сталлоне сражается с наркомафией.

Видео: 20th Century Fox / Ukrainian Film Distribution