Вышел тизер продолжения культовых "Терминаторов" Кэмерона: видео

Американские кинокомпании Paramount Pictures и Skydance Media презентовали первый тизер предстоящего научно-фантастического боевика "Терминатор: Тёмные судьбы" (Terminator: Dark Fate).

"Добро пожаловать в следующий день после "Терминатор 2: Судный день", - подписан ролик.

Такая преамбула - из-за того, что это прямое продолжение истории двух культовых картин - "Терминатор" (1984) и "Терминатор 2: Судный день" (1991), которое никак не связано с другими фильмами этой франшизы и телесериалом "Терминатор: Хроники Сары Коннор" (2008-2009).

Фильм снимали в Испании, Венгрии и США, причем этот процесс был закончен еще в конце прошлой осени. Его бюджет - до $200 млн.

Режиссером выступил Тим Миллер, снимал он по сценарию Дэвида Гойера. Продюсеры - Джеймс Кэмерон (режиссер "Т1" и "Т2") с Дэвидом Эллисоном. Последний утверждает, что фанаты франшизы "получат такое продолжение, которого реально хотели со времен "T2".

По слухам в Голливуде, центральным персонажем истории будет девушка 18-20 лет, которую, вероятно, сыграет Маккензи Дэвис. Ее персонаж Грэйс - солдат и наемный убийца.

"Молодого" киборга T-800 сыграет Бретт Азар, а Гэбриел Луна исполнит роль враждебного людям Т-1000. Линда Хэмилтон снова будет Сарой Коннор, а ее сыном Джоном (в младые годы) - Джуд Колли.

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