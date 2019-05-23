Вышел тизер продолжения культовых "Терминаторов" Кэмерона: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Арнольд Шварценеггер "передаст эстафету" новым персонажам и, вероятно, исполнит роль как человека-прототипа, так и киборга Т-800. Премьера осенью.

Американские кинокомпании Paramount Pictures и Skydance Media презентовали первый тизер предстоящего научно-фантастического боевика "Терминатор: Тёмные судьбы" (Terminator: Dark Fate).

"Добро пожаловать в следующий день после "Терминатор 2: Судный день", - подписан ролик.

Такая преамбула - из-за того, что это прямое продолжение истории двух культовых картин - "Терминатор" (1984) и "Терминатор 2: Судный день" (1991), которое никак не связано с другими фильмами этой франшизы и телесериалом "Терминатор: Хроники Сары Коннор" (2008-2009).

Фильм снимали в Испании, Венгрии и США, причем этот процесс был закончен еще в конце прошлой осени. Его бюджет - до $200 млн.

Режиссером выступил Тим Миллер, снимал он по сценарию Дэвида Гойера. Продюсеры - Джеймс Кэмерон (режиссер "Т1" и "Т2") с Дэвидом Эллисоном. Последний утверждает, что фанаты франшизы "получат такое продолжение, которого реально хотели со времен "T2".

По слухам в Голливуде, центральным персонажем истории будет девушка 18-20 лет, которую, вероятно, сыграет Маккензи Дэвис. Ее персонаж Грэйс - солдат и наемный убийца.

"Молодого" киборга T-800 сыграет Бретт Азар, а Гэбриел Луна исполнит роль враждебного людям Т-1000. Линда Хэмилтон снова будет Сарой Коннор, а ее сыном Джоном (в младые годы) - Джуд Колли.

Смотрите также: Кэмерон рассказал о реставрации и особенностях "Терминатора 2" в 3D

Отправить:
Распечатать:
Теги: Линда Хэмилтон, Арнольд Шварценеггер, кино, киборг, терминатор
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Украине тестируют ракеты "Вильха": видео
В Украине тестируют ракеты "Вильха": видео
Военнослужащая Нацгвардии попала в ДТП в Киеве: фото, видео
Военнослужащая Нацгвардии попала в ДТП в Киеве: фото, видео
Вышел тизер продолжения культовых "Терминаторов" Кэмерона: видео
Вышел тизер продолжения культовых "Терминаторов" Кэмерона: видео
HR Хочу бесплатно учиться за границей. Это реально?
Агрогигант с активами в Украине выходит на IPO в Нью-Йорке
Продовольствие Агрогигант с активами в Украине выходит на IPO в Нью-Йорке
Корпоративное управление по-новому. Что ждет аэропорт Борисполь?
Мнение Корпоративное управление по-новому. Что ждет аэропорт Борисполь?
Популярное
фото/видео
В Украине тестируют ракеты "Вильха": видео
В Украине тестируют ракеты "Вильха": видео
Военнослужащая Нацгвардии попала в ДТП в Киеве: фото, видео
Военнослужащая Нацгвардии попала в ДТП в Киеве: фото, видео 17:16
Вышел тизер продолжения культовых "Терминаторов" Кэмерона: видео
Вышел тизер продолжения культовых "Терминаторов" Кэмерона: видео 15:58
"Не обещаю 100500 заводов Тесла". Зеленский на IForum: фото
"Не обещаю 100500 заводов Тесла". Зеленский на IForum: фото 14:17
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 