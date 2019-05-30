Голливудская киностудия Lionsgate Movies показала первый тизер-трейлер предстоящего боевика "Рэмбо: Последняя кровь" с Сильвестром Сталлоне, который снова исполнил роль военного ветерана Джона Рэмбо.

Фильм является продолжением картины "Рэмбо-4" десятилетней давности. Дебютная часть франшизы под названием "Рэмбо: Первая кровь" вышла на экраны в 1982 году.

Кроме Сталлоне, в новой ленте снялись Пас Вега и много малоизвестных актеров. Основного злодея сыграл Серхио Перис-Менчета.

По сюжету, постаревший Рэмбо, который спокойно живет в глубинке на ранчо и проводит вечера в кресле-качалке, вынужден спасать похищенную дочь близкого друга. Его враги в этот раз - могущественный наркокартель в Мексике. Добро побеждает.

Сценарий к фильму традиционно написал сам Сталлоне: теперь в соавторстве с Мэттью Сирюльником. Режиссер - Адриан Грюнберг, продюсеры - те же, которые были задействованы в "Рэмбо-4" и "Неудержимых".