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Съемки проходили в 2018 году в Софии и на Тенерифе. Премьера потенциально заключительной части франшизы запланирована на 19 сентября.

Голливудская киностудия Lionsgate Movies показала первый тизер-трейлер предстоящего боевика "Рэмбо: Последняя кровь" с Сильвестром Сталлоне, который снова исполнил роль военного ветерана Джона Рэмбо.

Фильм является продолжением картины "Рэмбо-4" десятилетней давности. Дебютная часть франшизы под названием "Рэмбо: Первая кровь" вышла на экраны в 1982 году.

Кроме Сталлоне, в новой ленте снялись Пас Вега и много малоизвестных актеров. Основного злодея сыграл Серхио Перис-Менчета.

По сюжету, постаревший Рэмбо, который спокойно живет в глубинке на ранчо и проводит вечера в кресле-качалке, вынужден спасать похищенную дочь близкого друга. Его враги в этот раз - могущественный наркокартель в Мексике. Добро побеждает.

Сценарий к фильму традиционно написал сам Сталлоне: теперь в соавторстве с Мэттью Сирюльником. Режиссер - Адриан Грюнберг, продюсеры - те же, которые были задействованы в "Рэмбо-4" и "Неудержимых".

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Теги: Сильвестр Сталлоне, кино, рэмбо
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