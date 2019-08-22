"Что это?!" Вышел трейлер глубоководного sci-fi-ужастика – видео

Кинокомпании 20th Century Fox и Chernin Entertainment представили первый трейлер к приключенческому sci-fi-триллеру с элементами хоррора "Под водой", который снял голливудский режиссер Уильям Юбэнк.

По сюжету, группа исследователей на подводном аппарате после землетрясения попала в ловушку и начала тонуть на экстремальной глубине вдали от цивилизации. Они решают выбраться из западни и пойти к глубоководной станции по дну. После этого начинают происходить странные и ужасные события: выясняется, что люди там не одни.

В главных ролях: Кристен Стюарт (Нора), Джессика Хенвик (Эмили), Ганнер Райт (Ли), Ти-Джей Миллер, Венсан Кассель, Джон Галлахер-младший и Мамуду Ати.

Бюджет фильма — $65 млн.