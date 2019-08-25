Фильм по мотивам сериала "Во все тяжкие". Вышел тизер: видео

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Премьера картины состоится в октябре

Осенью состоится премьера фильма по мотивам сериала "Во все тяжкие", который считается одной из лучших многосерийных лент в истории телевидения.

Новый фильм будет называться El Camino, его премьера запланирована на 11 октября. Производством ленты занимается Netflix.

Детали сюжета El Camino не раскрываются, но известно, что события буду вращаться вокруг того, что произошло с Джесси Пинкманом - одним из главных героев сериала "Во все тяжкие" - после побега из плена, показанной в последней серии шоу.

В тизере, который опубликовал Netflix, показан допрос друга Джесси, который отказывается раскрыть, где находится Пинкман.

Режиссером ленты выступил Винс Гиллиган, автор оригинального сериала.

Ключевым для поклонников "Во все тяжкие" остается вопрос о том, сыграет в фильме Брайан Крэнстон - исполнитель роли Уолтера Уайта.

О начале съемок фильма стало известно в ноябре 2018-го.

"Во все тяжкие" считается одним из лучших сериалов в истории телевидения. Лента получила множество наград, в том числе 16 премий "Эмми" и два "Золотых глобуса".

Сериал рассказывал историю школьного учителя химии Уолтера Уайта: после того, как ему диагностировали рак легких, он вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом начинает организовывает производство метамфетамина, чтобы обеспечить финансовое будущее своей семьи. Первый эпизод сериала вышел на экраны в 2008 году, последний - в 2013.

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Теги: кино, сериал, Во все тяжкие
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