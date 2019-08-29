Вышел яркий бикини-тизер к "папскому" сериалу с Джудом Лоу: видео

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В 10 эпизодах второго сезона, помимо Джуда Лоу, снялись также Джон Малкович и Мэрилин Мэнсон

Телеканал НВО показал тизер второго сезона драматического сериала "Молодой Папа" режиссера Паоло Соррентино с Джудом Лоу в главной роли. Этот сезон будет называться "Новый Папа".

Главный герой итало-испано-французского сериал - американский 47-летний кардинал, архиепископ Нью-Йорка Ленни Белардо (Лоу), который стал папой Пием XIII - одним из самых молодых в истории Пап римских. Премьера "Молодого Папы" состоялась осенью 2016 года, второй сезон выйдет в нынешнем ноябре.

На кадрах тизера персонаж Лоу - святой священнослужитель, которого искушали в первом сезоне, - идет в замедленной съемке по пляжу под восхищенные взгляды девушек в бикини.

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Теги: Джуд Лоу, кино, сериал, Молодой Папа, Новый Папа
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