Кино. "Джокер" выдвинут на Оскар в 16 номинациях

Фильм режиссера Тода Филлипса "Джокер" выдвинут на премию Американской академии кинематографических искусств и наук Оскар. Об этом сообщает Warner Bros.
Кинокомпания сообщает, что будет добиваться награждения фильма в 16 из 24 номинаций.
Номинации:
По данным The Wall Street Journal, фильм в первый уик-энд в Северной Америке собрал $93,5 млн, став безоговорочным лидером проката.
8 сентября "Джокер" получил "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля.
Читайте также: Хоакин Феникс неожиданно пришел на премьеру "Джокера" в LA: видео