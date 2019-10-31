Кино. "Джокер" выдвинут на Оскар в 16 номинациях

Кадр из фильма Джокер (Скриншот: Warner Bros. Pictures/Youtube)

Фильм режиссера Тода Филлипса "Джокер" выдвинут на премию Американской академии кинематографических искусств и наук Оскар. Об этом сообщает Warner Bros.

Кинокомпания сообщает, что будет добиваться награждения фильма в 16 из 24 номинаций.

Номинации:

Лучший фильм года

Лучший режиссер (Тодд Филлипс)

Лучший сценарий-адаптация

Лучшая мужская роль (Хоакин Феникс)

Лучшая мужская роль второго плана (Роберт де Ниро)

Лучшая женская роль второго плана (Фрэнсис Конрой, Зази Битц)

Лучший актерский состав

Лучшая операторская работа

Лучшая работа художника-постановщика

Лучший монтаж

Лучший дизайн костюмов

Лучшие визуальные эффекты

Лучший звуковой монтаж

Лучший звук

Лучший грим и прически

Лучшая музыка

По данным The Wall Street Journal, фильм в первый уик-энд в Северной Америке собрал $93,5 млн, став безоговорочным лидером проката.

8 сентября "Джокер" получил "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля.

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