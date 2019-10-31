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Кино. "Джокер" выдвинут на Оскар в 16 номинациях

Кино. "Джокер" выдвинут на Оскар в 16 номинациях - Фото
Кадр из фильма Джокер (Скриншот: Warner Bros. Pictures/Youtube)
31.10.2019, 17:49

Хоакин Феникс претендует на звание лучшего актера года

Фильм режиссера Тода Филлипса "Джокер" выдвинут на премию Американской академии кинематографических искусств и наук Оскар. Об этом сообщает Warner Bros.

Кинокомпания сообщает, что будет добиваться награждения фильма в 16 из 24 номинаций.

Номинации:

  • Лучший фильм года
  • Лучший режиссер (Тодд Филлипс)
  • Лучший сценарий-адаптация
  • Лучшая мужская роль (Хоакин Феникс)
  • Лучшая мужская роль второго плана (Роберт де Ниро)
  • Лучшая женская роль второго плана (Фрэнсис Конрой, Зази Битц)
  • Лучший актерский состав
  • Лучшая операторская работа
  • Лучшая работа художника-постановщика
  • Лучший монтаж
  • Лучший дизайн костюмов
  • Лучшие визуальные эффекты
  • Лучший звуковой монтаж
  • Лучший звук
  • Лучший грим и прически
  • Лучшая музыка

По данным The Wall Street Journal, фильм в первый уик-энд в Северной Америке собрал $93,5 млн, став безоговорочным лидером проката. 

8 сентября "Джокер" получил "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля.

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Джокер оскар Хоакин Феникс Тодд Филлипс
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