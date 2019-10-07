Хоакин Феникс неожиданно пришел на премьеру "Джокера" в LA: видео

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Зрители не были предупреждены о появлении актера

Актер Хоакин Феникс посетил несколько сеансов фильма "Джокер" в кинотеатре Alamo Drafthouse в центре Лос-Анджелеса, чтобы пообщаться со зрителями. Об этом сообщает Deadline.

Зрители не были предупреждены о появлении актера.

Феникс появился в зале в толстовке Animal Liberation Front (Фронт освобождения животных – радикальная зоозащитная организация), ответил на ряд вопросов и попозировал для селфи со зрителями.

В частности, один из зрителей поинтересовался танцем главного героя фильма. Феникс ответил, что движения Флека помог ему придумать хореограф Майкл Арнольд. По словам актера, он просто смотрел видео в YouTube, кое-что придумывалось спонтанно.

По данным The Wall Street Journal, фильм в первый уик-энд в Северной Америке собрал $93,5 млн, став безоговорочным лидером проката. 

8 сентября "Джокер" получил "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля.

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Теги: Джокер, кино, Хоакин Феникс, Тодд Филлипс
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