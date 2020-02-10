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"Паразиты" взяли Оскара как лучший фильм и за лучшую режиссуру

"Паразиты" взяли Оскара как лучший фильм и за лучшую режиссуру - Фото
Bong-Joon-Ho
10.02.2020, 06:14

Южнокореец Пон Джун-хо стал победителем премии Оскар в категории Лучший режиссер, а его "Паразиты" признаны лучшим фильмом

Южнокорейский режиссер Пон Джун-хо и его фильм "Паразиты" взяли премии Оскар в основных номинациях.

Картина признана лучшим фильмом, а также отмечена за лучшую режиссуру. Кроме того "Паразиты" получили Оскара за лучший оригинальный сценарий, а также как лучший иностранный фильм.

Картина рассказывает о корейском семействе, которое жизнь не балует. Приходится жить в сыром грязном полуподвале, воровать интернет у соседей и перебиваться случайными подработками. Однажды друг сына семейства, уезжая на стажировку за границу, предлагает тому заменить его и поработать репетитором у старшеклассницы в богатой семье Пак. Подделав диплом о высшем образовании, парень отправляется в шикарный дизайнерский особняк и производит на хозяйку дома хорошее впечатление. Тут же ему в голову приходит необычный план по трудоустройству сестры.

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