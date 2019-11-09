Импичмент Трампа: Болтон знает детали, которые еще не обсуждались

Джон Болтон в Киеве (Фото: EPA)

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон знает детали, связанные с расследованием об импичменте Дональда Трампа, которые еще не фигурировали в показаниях свидетелей, сообщает CNN со ссылкой на адвоката Болтона.

В письме, отправленном конгрессменам в пятницу, адвокат сообщает, что его клиент "был лично вовлечен во многие события, встречи и разговоры, о которых вы уже получили показания, как и во многих относящихся к делу встречах и беседах, которые пока что не обсуждались".

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В то же время, Болтон не готов давать показания в Конгрессе, пока суд не огласит решение, может ли он участвовать в расследовании несмотря на запрет Белого дома.

10 сентября Трамп уволил Болтона с поста советника по нацбезопасности. Позже он объяснил, что Болтон якобы "сдерживал" его.

25 октября стало известно, что Болтон может дать показания в рамках расследования об импичменте Трампа.

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