WSJ: Люди Джулиани просили Порошенко расследовать дело Байдена

Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)

Люди, которые связаны с адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в конце февраля просили пятого президента Петра Порошенко начать расследование в отношении Burisma Group и Хантера Байдена. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По данным издания, с Порошенко встретились бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман в присутствии экс-генпрокурора Юрия Луценко.

Источники уточнили, они настаивали на том, чтобы Порошенко начал расследование против Байдена. Взамен ему пообещали организовать визит в Белый дом. Перед этим Парнас и Фруман дважды виделись с Джулиани.

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Бизнесмены выходцы из СССР тесно связаны с Джулиани, поскольку они помогали ему собрать компромат на оппонента Трампа, кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, чей сын, Хантер Байден, был членом совета директоров украинской газовой компании Burisma.

По словам адвоката Джулиани Роберт Костелло, якобы его клиент не знал о встрече Парнаса, Фрумана и Порошенко. На запросы WSJ представители бизнесменов не ответили. Эту информацию изданию не прокомментировал Белый дом.

Burisma Holdings – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. Ее основатель и конечный бенефициар – бывший министр экологии Николай Злочевский. Руководство компании, в частности Злочевского, подозревают в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и незаконном получении лицензий на добычу. Хантер Байден был членом совета директоров Burisma.

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.

В ближайшее время показания перед Конгрессом может дать экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон , а также советник Трампа по России Тим Моррисон, который мог присутствовать при разговоре Трампа с Зеленским.

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