Хантер Байден о связях с Burisma: Я не сделал ничего плохого

Джозеф и Хантер Байден (фото - ЕРА)

Cын бывшего вице-президента США Хантер Байден признал, что не смог предвидеть политические последствия своей работы в украинской компании Burisma, однако настаивает, что не нарушал закон. Об этом Байден сказал в комментарии ABC News.

"Оглядываясь назад, я думаю, что это было плохое решение с моей стороны… Так что я несу полную ответственность за это. Но сделал ли что-то ненадлежащее? Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае", - сказал Байден.

Он сказал, что невольно поспособствовал "некоторым очень неэтичным людям" в их действиях против его отца Джозефа Байдена, который может стать основным конкурентом президента Дональда Трампа на выборах.

При этом Байден согласился, что вряд ли стал бы членом совета директоров Burisma, если бы не был сыном бывшего вице-президента США.

Burisma Holdings – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. Ее основатель и конечный бенефициар – бывший министр экологии Николай Злочевский. Руководство компании, в частности Злочевского, подозревают в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и не незаконном получении лицензий на добычу. Хантер Байден был членом совета директоров Burisma.

Согласно стенограмме телефонного разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование по компании Burisma. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.