Золотой фонд Голливуда. Умер легендарный актер США Дуглас - видео

В возрасте 103 лет скончался легендарный актер золотой эры Голливуда, писатель, филантроп и экс-посол доброй воли Госдепартамента США Кирк Дуглас. Об этом в Facebook сообщил его сын, также известный актер Майкл Дуглас.

Настоящее имя Кирка Дугласа - Исер Данилович, впоследствии Демский. В юности был профессиональным борцом, а когда решил стать актером, поменял имя из карьерных соображений.

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Пошел добровольцем в армию во время Второй мировой войны, но получил отказ из-за плохого зрения. Он таки добился своего: его приняли на Тихоокеанский флот США, где Дуглас служил в 1941-1943 годах, получив легкое ранение.

В 1945-м переехал в Голливуд, и с начала 1950-х стал одним из ведущих актеров, играя в основном "крутых парней". Получил "Золотой глобус" за роль Ван Гога в "Жажде жизни" (1956), а также почетный "Оскар".

Кирк Дуглас на пике карьеры (фото - домашний архив семьи):

Наиболее известен по вестернам и экранизации "Спартака" (1960) Кубрика, где сыграл главную роль. Среди других успешных картин Дугласа - "Викинги" (1958), "Туз в рукаве" (1951), "Злые и красивые" (1952), "Тропы славы" (1957). Участвовал в благотворительной деятельности всю карьеру.

24 года назад Дуглас, заядлый курильщик, перенес инсульт, после которого его речь стала сильно затруднена. Окруженный большой и дружной семьей, после кинокарьеры он написал несколько беллетристических книг и пару автобиографий.

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Видео: The Hollywood Reporter