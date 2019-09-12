Кино. Анджелина Джоли превращается в Малефисенту: видео процесса

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Помимо обладательницы кинопремии "Оскар", в новом фильме о могущественной фее снялись Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер и Сэм Райли

Кинокомпания Walt Disney Studios показала ускоренное видео того, как голливудская актриса Анжелина Джоли в гримерке превращается в Малефисенту - могущественную "злую" фею из одноименной картины.

На кадрах несколько гримеров профессионально превращают Джоли во Владычицу тьмы. Процесс под звуки "Back in black" AC/DC показан в обратном направлении.

Ролик выложили в преддверии премьеры сиквела, который выйдет в кинотеатрах мира 18 октября. 

По сюжету, Малефисента смогла отстоять свое волшебное лесное царство от притязаний алчного короля людей и подружиться с юной принцессой Авророй. Теперь фее вновь предстоит встреча с людьми. 

Джоли также является американским послом доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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Теги: кино, Анджелина Джоли, Малефисента
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