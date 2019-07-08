Кино. Вышел трейлер новой части "Малефисенты"

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В прокат кинолента выйдет в октябре этого года

Walt Disney Studios опубликовала официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы".

По сюжету, Малефисента (Анджелина Джоли) смогла отстоять свое волшебное лесное царство от притязаний алчного короля людей и подружиться с юной принцессой Авророй. Теперь Малефисенте вновь предстоит встреча с людьми.

Помимо Джоли в фильме снялись Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер, Сэм Райли, Имельда Стонтон, Джуно Тэмпл, Чиветель Эджиофор.

В прокат кинолента выйдет в октябре этого года.

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7 июля сообщалось, что украинский фильм "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича получил одну из наград 54-го международного кинофестиваля в Карловых Варах. 

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Теги: кино, Малефисента
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