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07.07.2019, 08:47

Украинский фильм получил награду фестиваля в Карловых Варах

Украинский фильм получил награду фестиваля в Карловых Варах - Фото
Антонио Лукич (фото - ЕРА)

Кинолента режиссера Антонио Лукича получила одну из наград международного кинофестиваля

Украинский фильм "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича получил одну из наград 54-го международного кинофестиваля в Карловых Варах. Об этом сообщает Радио Свобода.

В секции East of the West (К Востоку от Запада) фильм отмечен специальной наградой жюри фестиваля.

Главную награду в Карловых Варах – Хрустальный глобус – получил болгарский фильм "Отец" Петара Валчанова и Кристины Грозевой.

За лучшую женскую роль жюри отметило немецкую актрису Коринну Гарфоух, которая сыграла главную героиню в ленте "Лара". Лучшим актером фестиваля стал словак Милан Ондрик с фильмом "Пусть будет свет".

3 июня сообщалось о начале съемок украинского фэнтези "Джура Королевич".

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Теги: кинофестиваль, Карловы Вары, филь, мои мысли тихие, антонио лукич
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