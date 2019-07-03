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03.07.2019, 18:30

Кино. Начались съемки украинского фэнтези "Джура Королевич"

Кино. Начались съемки украинского фэнтези "Джура Королевич" - Фото
Фото: Госкино

Релиз фильма запланирован на 2020 год

2 июля в Таракановском форте в Ровенской области начались съемки полнометражного художественного фильма "Джура Королевич" – рыцарского фэнтези-сказки. Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Ленту снимает кинокомпания "Кобза фильм".

Как уточняется, кинопроект фильм "Джура Королевич" стал один из победителей восьмого конкурсного отбора Госкино. Режиссер – Антон Гойда.

По сюжету, Джура-Иванко в день своего 16-летия узнает, что он – сын короля Юрия Храброго и должен возглавить решающую битву со злом. Узурпатор престола Егерт, который убил Юрия с помощью магии, хочет избавиться от наследника, чтобы стать абсолютным владыкой.

В фильме снимаются украинские актеры Максим Самчик, Таисия-Оксана Шурук, Алина Коваленко, Вячеслав Довженко, Алексей Вертинский, Виталий Салий, Константин Темляк, Александ Кобзар, Михаил Кукуюк, Евгений Олийник, Алексей Триренко, Дмитрий Рыбалевский, Владимир Ращук и другие.

Релиз фильма запланирован на 2020 год.

2 июля сообщалось, что полнометражный дебют крымскотатарского режиссера Наримана Алиева "Домой" (EVGE) завоевал награду и премию в 4000 евро как лучший фильм Международного кинофестиваля в Бухаресте (BIFF).

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Теги: кино, джура королевич
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