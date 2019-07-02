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02.07.2019, 19:27

Кино. Украинский фильм признан лучшим на кинофестивале в Румынии

Кино. Украинский фильм признан лучшим на кинофестивале в Румынии - Фото
Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Дебютная картина крымскотатарского режиссера Наримана Алиева завоевала награду Международного кинофестиваля в Бухаресте

Полнометражный дебют крымскотатарского режиссера Наримана Алиева "Домой" (EVGE) завоевал награду и премию в 4000 евро как лучший фильм Международного кинофестиваля в Бухаресте (BIFF). Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

В мае лента участвовала в конкурсной программе Особый взгляд 72-го Каннского международного кинофестиваля. Украинская фестивальная премьера "Домой" состоится в рамках международной конкурсной программы 10-го Одесского международного кинофестиваля.

Картина рассказывает историю крымского татарина Мустафы. Двое его сыновей поехали в Киев после аннексии Крыма. Рассказ начинается с того, что погибает его старший сын Назим и отец отправляется в столицу, чтобы вернуть младшего сына Алима домой, а старшего похоронить в Крыму согласно мусульманским традициям.

Главные роли в фильме "Домой" выполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов.

1 июля сообщалось, что украинский фильм режиссера Алены Демьяненко "Гуцулка Ксеня" получил Гран-при кинофестиваля Mt.Fuji-Atami Film Festival (Япония) и выйдет в кинотеатральный прокат Японии.

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Теги: кино, кинофестиваль
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