Фильм "Гуцулка Ксеня" получил Гран-при кинофестиваля в Японии

Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Украинский фильм режиссера Алены Демьяненко "Гуцулка Ксеня" получил Гран-при кинофестиваля Mt.Fuji-Atami Film Festival (Япония) и выйдет в кинотеатральный прокат Японии. Об этом сообщает в Facebook Госкино.

Создателей картины поздравил глава Госкино Филипп Ильенко, отметив, что это первый в новейшей истории украинский мюзикл, созданный при поддержке государства.

Сообщается, что кинофестиваль проходил с 28 июня по 1 июля в курортном городке Атами, имеющем статус "японского Голливуда".

В конкурсе участвовали более 1200 фильмов со всего мира. В программу игрового кино вместе с "Гуцулкой Ксеней" было отобрано пять картин. Главный приз Atami Film Festival 2019 Алене Демьяненко вручила звезда японского кино Каори Момои.

Отмечается, что фильм "Гуцулка Ксеня" создан по мотивам одноименного произведения основоположника современной украинской оперетты Ярослава Барнича, творчество которого длительное время было запрещено в Украине. Главные роли в картине исполнили: Варя Лущик (Украина), Максим Лозинский (США), Оливье Бонжур (Бельгия), Игорь Цишкевич (США), Олег Стефан (Украина), Екатерина Молчанова (Украина), а также певица и актриса Соломия Мельник (Dakh Daughters).

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27 июня сообщалось о завершении съемок украинского полнометражного художественного фильма - эзотерического детектива "Посторонний".