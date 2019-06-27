Кино. В Украине сняли эзотерический детектив "Посторонний": тизер

Завершились съемки полнометражного художественного фильма – эзотерического детектива "Посторонний", сообщает Госкино.

Производство – кинокомпания "Гагарин Медиа".

Как сообщается, эта кинолента стала одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино и получила 10 млн грн. Общая стоимость фильма – 20 млн.

Автор сценария и режиссер – Дмитрий Томашпольский.

По сюжету, команда синхронного плавания пропала под водой в бассейне во время выступления. Пациентка водолечебницы пропала во время приема ванной. Эти дела как-то между собой связаны и их необходимо расследовать инспектору Глуховской, в карьере которой нет ни одного нераскрытого дела.

В прокат фильм выйдет в 2020-м году.

Ранее сегодня сообщалось, что официальный трейлер исторического фильма "Война токов" о противостоянии великих физиков Томаса Эдисона, Николы Теслы и Джорджа Вестингауза появился в интернете.