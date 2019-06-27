Кино. Эдисон соперничает с Теслой в "Войне токов": видео

Официальный трейлер исторического фильма "Война токов" о противостоянии великих физиков Томаса Эдисона, Николы Теслы и Джорджа Вестингауза появился в интернете.

Ученые соревнуются за то, чья идея электрификации Америки окажется лучше.

Картину режиссера Альфонсо Гомес-Рехона спродюсировал Мартин Скорсезе. Главные рооли исполнили Бенедикт Камбербетч, Николас Холт и Майкл Шеннон.

В прокат "Война токов" выйдет 4 октября.

Ранее в этом месяце киностудия 20th Century Fox представила первый трейлер фильма "Форд против Феррари", основанного на реальных событиях. Сюжет повествует о противостоянии автомобильных компаний Ford и Ferrari, которые производили серийные машины и гоночные болиды.

Зрители узнают реальную историю группы инженеров компании легендарного Генри Форда, которым было поручено сместить с пьедестала победителей команду Ferrari на чемпионате мира 1966 года в Ле-Мане. Ее тогда возглавлял создатель - Энцо Феррари, итальянец, фанатеющий от гонок.